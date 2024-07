Inghilterra-Olanda scontri tra tifosi a Dortmund | 10 arresti 4 feriti e un pub distrutto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 luglio 2024 - Birra come se piovesse e i soliti. In attesa della semifinale di Euro 2024 trai supporter hanno già iniziato ad entrare in contatto. Ieri sera il bilancio degliverificatisi nella zona centrale dei bar, tra Altmarkt e Kleppingstrassebar, è di dieci, quattroe un pub messo a soqquadro. La scintilla è stata, secondo le testimonianze, una bandiera inglese esposta fuori da un locale strappata da alcuni supporter in arancione, in maggioranza in città, di passaggio. Tanto è bastato per scatenare la risposta deibritannici, che anche se accerchiati hanno dato il via a una rissa che è andata via via aumentando, con pugni, calci, ma anche bicchieri e sedie, qualcuno fuori dal locale ha anche divelto un semaforo stradale.