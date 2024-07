Incendio a Cesano Maderno Autopsia sui corpi di madre e figlio morti nel rogo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024)(Monza Brianza), 10 Luglio 2024 - Restano ancora sconosciute le cause delche ieri mattina si è scatenato nell'appartamento al primo piano di una casa di corte in corso Roma a, provocando la morte della 82enne Maria Verdolino, costretta in sedia a rotelle e anche del52enne Raffaele Esposito, finito in arresto cardiocircolatorio nel vano tentativo di salvarla da fumo e fiamme. La Procura di Monza, coordinata da Claudio Gittardi, attende l'esito delle verifiche che stanno eseguendo i Vigili del fuoco del Comando provinciale monzese per poi decidere se disporre un'apposita perizia che stabilisca cosa possa avere scatenato undi così vaste dimensioni, che ha completamente distrutto l'intera abitazione.