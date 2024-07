Impegnativo ma ora ho le idee più chiare Il test di ingresso? Lo farò

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Per Federico Danesi (nella foto), che ha appena concluso la maturità al liceo scientifico, il corso di Biomedica è stato la conferma di una passione, quella per la medicina. Federico, è stato difficile seguire il corso, in aggiunta all’impegno scolastico solito? "Diciamo che è stato un percorso, con 144 ore di frequenza nel triennio e quattro esami all’anno per ogni anno. Un esame per ogni modulo". Alcuni studenti abbandonano il percorso perché si rendono conto di non essere realmente interessati a questo ambito. Per lei invece è stata una conferma? "Conoscere la realtà locale e i risvolti sia sul pubblico che sul privato mi ha confermato che quello nella medicina è il lavoro che ho sempre sognato. Ho acquisito una maggiore consapevolezza sulle diverse carriere che si possono intraprendere, sulle diverse specialità".