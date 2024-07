Il mare di opportunità dell’Indo-Mediterraneo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Questo è un articolo dell’ultimo numero di Linkiesta Paper – La democrazia in India, in edicola a Milano e Roma e ordinabile qui. Con due guerre alle porte è chiaro che, dopo quasi ottant’anni, la pace non è più scontata. D’altra parte, nessuno si illude di vivere nel migliore dei mondi possibili. Anzi, è un’epoca in cui fare le Cassandre, esprimendo con fare accigliato profezie catastrofiche, è un viatico per essere considerati veri esperti. Tuttavia, per vincere le sfide serve fiducia: occorre considerare i nostri interessi e perseguirli in ambito globale. Dobbiamo parlare di trecentosessanta gradi globali, ampliando il concetto finora proposto nella Nato (e cioè prestare al Sud la stessa attenzione dedicata al fianco Est). Tutto si collega, dall’aggressione russa in Ucraina alla situazione in Estremo Oriente, alla guerra a Gaza, al futuro dell’Africa per tornare all’Europa.