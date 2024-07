Il Gladiatore 2 i poster ufficiali

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nelle scorse ore, Paramount Pictures Italia ha diffuso in rete il trailer ufficiale in italiano de Il2, attesissimo sequel del film del celebre film del 2000 diretto ancora una volta da Ridley Scott. Ma insieme al trailer sono stati pubblicati anche tantissimiche ci mostrano i personaggi principali che vedremo in questo atteso film.Eccoli: La sinossi ufficiale de Il2 Diretto dal leggendario regista Ridley Scott, ilII continua raccontare la straordinaria saga di potere, intrighi e vendetta nell’antica Roma. Anni dopo aver assistito alla tragica morte del venerato eroe Massimo per mano del suo perfido zio, Lucio (Paul Mescal) si trova costretto a combattere nel Colosseo dopo che la sua patria viene conquistata da parte di due tirannici imperatori, che ora governano Roma.