Il fu Giovanni da Castiglione Liceo ’cancellato’ per errore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) "Siamo diventati il fuda". E’ la storia di un"cancellato" per sbaglio. Succede anche questo nel Belpaese. Vittima del curioso cortocircuito burocratico è stato l’istitutodadi Castiglion Fiorentino. L’incidente si è verificato nelle stanze del ministero per la Pubblica amministrazione e Semplificazione che ha erroneamente abrogato, tra i migliaia di decreti regi datati tra il 1870 e il 1946 da sfoltire, anche quello istitutivo deldi Castiglion Fiorentino. Decreto che, per quanto datato, è però ancora necessario da un punto di vista giuridico. Lo diciamo subito: non ci saranno effetti pratici per quella scuola che raccoglie studenti da tutta la vallata e conta oggi 800 iscritti tra ilscientifico, linguistico, sociale e l’istituto professionale.