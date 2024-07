Greenwood è un caso politico a Marsiglia il sindaco | Inaccettabile ho visto il video delle sue violenze

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 10 luglio 2024)è sempre più un. Ieri anche ildiha preso duramente posizione contro l’arrivo del calciatore ancora di proprietà del Manchester United in passato accusato didomestiche nei confronti della compagna che poi ha ritirato le accuse. L’Equipe riporta le cifre di The Athletic: quasi 31,6 milioni di euro, bonus compresi: base fissa di 25 milioni di euro, più bonus. Ne scrive oggi L’Equipe anche perché ieri in conferenza stampa ne ha parlato anche De Zerbi che però ha tenuto una posizione molto blanda, possiamo dire anche pilatesca. «Non è stato acquistato quindi c’è poco da dire. Si tratta di un campione, un giocatore di livello internazionale. Non so cosa sia successo, non mi concentro sulla vita privata.