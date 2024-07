George d’Inghilterra scatta il divieto reale | dal prossimo anno non potrà viaggiare con la famiglia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’orologioscorre per il giovane principe, destinato a diventare erede al trono britannico. Oggi ha quasi 11 anni e, a partire dal luglio del, dovrà affrontare un importante cambiamento nella sua vita. Ilche lo riguarda non è una semplice formalità di corte, ma una misura cruciale per la sua sicurezza e garantire la continuità della successione al trono. Dal compimento del dodicesimo complesarà separato dai suoi genitori e dalla sorella, la principessa Charlotte, durante i viaggi.Leggi anche: Kate Middleton sorprende tutti: ecco dove la vedremo Il motivo della drastica decisione La decisione deriva da precedenti tragici che hcolpito labritannica nel corso degli anni.