Francesco Frangipane Vanessa Scalera e Filippo Gili all’Arena Eden per l’anteprima di Smart

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Arezzo, 10 luglio 20244 – Sarà il grande schermo all’aperto dell’Arenadi Arezzo ad accendere le luci sul festival, in un’anteprima legata al cinema, con la proiezione del film “Dall’alto di una fredda torre”, che non mancherà di accogliere il pubblico per un fruttuoso dialogo grazie alla presenza in sala del regista, dell’attricee dello sceneggiatore. L’appuntamento è fissato per sabato 13 luglio, con inizio alle ore 21:30, con il costo d’ingresso a € 3,50 grazie all’iniziativa Cinema Revolution. Opera prima tratta dall’omonimo spettacolo teatrale firmato da, recentemente premiata come Miglior Opera Prima dall’Associazione Amici di Luciano Sovena, “Dall’alto di una fredda torre” racconta la normalità di una famiglia composta da padre, madre e due figli, spezzata da una terribile scoperta: entrambi i genitori sono gravemente malati ma solo uno dei due può essere salvato.