Fiorello addio alla Rai | Amadeus lo ha convinto Bomba di Dagospia terremoto in tv?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Si torna a parlare di televisione. O meglio, di "mercato" televisivo. A farlo è, in uno dei consueti "flash" proposti dal sito di Roberto D'Agostino. Poche righe per dar conto di un'indiscrezione che, in questo caso, ha del clamoroso:, infatti, sarebbe pronto a passare a Nove, il canale del gruppo Discovery che cerca di imporsi come polo televisivo di riferimento (si pensi agli arrivi di, Fabio Fazio e Maurizio Crozza, tra gli altri). Dunque, largo al flash di: "Daje e daje,in modalità caterpillar avrebbe finalmentequel ca***dubbi di, che non aveva nessunissima voglia di lavorare ancora in Rai, a entrare nella famiglia Discovery", spara Dago. E ancora, aggiunge chepotrebbe approdarenuova rete ovviamente con un programma tutto suo e che "entro fine luglio sarebbe attesa la firma del contratto, a settembre il debutto dello showman siculo".