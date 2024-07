Fiore Mio | il teaser trailer del film d’esordio di Paolo Cognetti

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 10 luglio 2024)Mio: ildeldiCon queste prime immagini inizia il viaggio diMIO, il primoscritto, diretto e interpretato da, che verrà presentato in anteprima mondiale alla 77esima edizione del LocarnoFestival come evento di preapertura il 6 agosto in Piazza Grande. Dopo il successo de Le otto montagne – tratto dal suo omonimo romanzo e diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, vincitore del Premio della Giuria a Cannes 2022 –arriva al cinema il 25, 26 e 27 novembre con un nuovo titolo, prodotto da Samarcanda, Nexo Studios, Harald House e EDI Effetti Digitali Italiani con il sostegno dellaCommission Vallée d’Aoste. Protagonista diMIO, che dopo l’uscita italiana sarà distribuito in tutto il mondo da Nexo Studios (dettagli e sale a breve su nexostudios.