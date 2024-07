Famiglie nell’abisso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Alcuni giorni fa il tribunale di Ancona ha emesso una sentenza che riapre tante ferite. Una donna è stata condannata a risarcire le tre figlie di una coppia aggredita selvaggiamente il 3 luglio 2020 a Jesi: la moglie morì, il marito, ferito gravemente, si salvò. L'assassino, figlio della donna condannata, affetto da una grave malattia psichica, era già stato prosciolto dall'accusa di omicidio volontario e di tentato omicidio per vizio totale di mente. La madre no, perché - ha stabilito ora il giudice - avrebbe dovuto vigilare sul giovane di cui conosceva bene la pericolosità, visto che lei stessa era stata costretta in passato a chiamare i carabinieri per salvarsi da una brutale aggressione. Fin qui i fatti. Perché dicevamo che questa sentenza riapre tante ferite? Perché di episodi come questo ne abbiamo raccontati a decine.