F1 | Aston Martin un cambio è ufficiale

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un avvicendamento in casadovuto al pensionamento diWhitmarsh. Un passaggio di consegne dovuto, quindi, che ha portato il team verde della Formula 1 ad accogliere, dal prossimo 1 ottobre 2024, Andy Cowell (ex capo dei motori di Mercedes AMG HPP) come nuovo CEO della scuderia di Silverstone.Per la soddisfazione di tutti i protagonisti di questa vicenda., arriva Andy Cowell come nuovo CEO (Credit foto –Aramco Cognizant pagina Facebook)“Vorrei ringraziareche è stato determinante nella nostra fase di crescita come azienda – queste le dichiarazioni di Lawrence Stroll, proprietario di, che ha accolto il nuovo arrivato che diventerà operativo da ottobre –. Negli ultimi tre anni ha sviluppato il team e ci ha aiutato a raggiungere alcuni traguardi significativi, tra cui il rafforzamento del nostro rapporto con Honda e la realizzazione del nostro campus tecnologico AMR di Silverstone.