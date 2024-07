Euro 2024 niente giocatori Serie A in finale | non capitava dal 2008

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Con la vittoria dell’Inghilterra sull’Olanda e quella della Spagna sulla Francia, ecco delineata ladi, la quale si terrà domenica 14 luglio alle 21 sul campo dell’Olympiastadion di Berlino. Le due nazionali hanno raggiunto l’attodella competizione in modi completamente opposti: l’Inghilterra tra le critiche e un gioco sporco e decisamente poco divertente, la Spagna con un cammino di sole vittorie e di un calcio spettacolare che ha infiammato ogni sua partita. In questaperò non ci sarà nessun calciatore provedal nostro campionato: l’ultima volta in unpeo fu durante l’edizionetra Austria e Svizzera. Entrambe le nazionali, infatti, non hanno tra i convocati nessun calciatore dellaA, dove, soprattutto nelle fila inglesi, avremmo potuto vedere presenti Fikayo Tomori e Chris Smalling, rispettivamente da Milan e Roma.