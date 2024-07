Dalle dimensioni ridotte compatta e con un pratico manico La borsa più desiderata del momento si ispira ad un beauty case Parola di Gigi Hadid

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Vietato annoiarsi. Tra le tendenze di stagione e le ossessioni del, nel mondo della moda non mancano mai trend pronti a sorprendere e incantare. L’ultimo in ordine di tempo? Latrousse. Sebbene ad una prima occhiata potrebbe ricordare la classica pochette per i trucchi, maison e star ne hanno stravolto l’identità. Trasformandola nell’It Bag più chic e originale dell’Estate 2024. Estate al mare o in città: 5 look per il mese di luglio X Merito di un design unico che non passa inosservato, oltre ad un appeal tanto bon ton quanto cosmopolita, indispensabile nel guardaroba.