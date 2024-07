Copywriter o articolista le regole fiscali da rispettare per non avere problemi col Fisco

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Sicuramente una delle figure professionali che si sono diffuse maggiormente nel corso degli ultimi anni, grazie anche all’arrivo dello smart working, è quella delo dell’freelance. Le due attività non richiedono necessariamente l’apertura della partita Iva, purché siano delle mansioni svolte saltuariamente, come lavoro autonomo occasionale. In altre parole si devono scrivere articoli o testi per arrotondare, non come lavoro principale. Ma entriamo un po’ più nel dettaglio e scopriamo cosa prevede la normativa attualmente in vigore., cosa sono e perché hanno successo Il ruolo del, all’interno del mondo web, sta diventando sempre più importante. I portali internet sono alla ricerca di contenuti di qualità e che, soprattutto, rispettino leSeo, che permettono ai vari testi di essere trovati dai motori di ricerca e messi a disposizioni degli utenti nel momento in cui fanno le ricerche online.