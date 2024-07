Colpito dal taser va in arresto cardiaco | a Bolzano aperta un’inchiesta sulla morte di un uomo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 luglio 2024 –dovrà chiarire la cause delladi un, deceduto dopo essere statodaldei carabinieri.salma la procura diha disposto l’autopsia. Secondo la ricostruzione dell’Arma, la vittima avrebbe cercato di aggredire i militari che lui stesso aveva chiamato per segnalare la presenza di persone non meglio precisate fuori dal suo appartamento, a. I carabinieri l’hanno trovato in stato confusionale: invece di farli entrare in casa, l’ha cominciato a inveire, lanciando oggetti dalla finestra, poi si è buttato lui stesso. Incolume dopo un volo di 2 metri e mezzo, si sarebbe scagliato contro i militari che a quel punto hanno usato ilper tentare di fermarlo. Dopo un’ostinata resistenza – riferiscono ancora dall’Arma – è stato immobilizzato.