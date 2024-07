Cicalone scontro durissimo a Quarta Repubblica Non sei Batman Voi difendete i ladri VIDEO

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Non si placano la polemiche fra lo youtuber, che continua a produrrein cui riprende i borseggi nella metropolitana di Roma, e i suoi detrattori. Ieri aè andato in onda unofra lo stessoe gli altri ospiti presenti, in particolare il direttore dell’Unità Piero Sansonetti. Dalla discussione è emerso un aspetto bizzarro della questione. Per i commentatori di sinistra, infatti, sembra più importante difendere la privacy deipiuttosto che l’incolumità dei cittadini. Lo spunto della trasmissione riguardava l’aggressione subita dallo youtuber durante una delle sue “ronde” anti borseggio.è stato attaccato sia dal giornalista, sia dalla Cgil di Maurizio Landini. In sua difesa è intervenuto un altro giornalista ed ex parlamentare, Andrea Ruggieri: “Questo giovane deve essere premiato, perché fa un’opera di giornalismo di strada pazzesco”, ha detto Ruggieri, “ed è molto meno aggressivo di tantissimi inviati di altre trasmissioni”.