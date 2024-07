Case Aler di via Porta attesa finita Consegnati gli appartamenti ai primi ventisei assegnatari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Seppure con pochi giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata del 4 luglio, per questa volta si può parlare di promessa mantenuta: per i26degli oltre 50ristrutturati nello stabiledi via114, infatti, da lunedì scorso è iniziata l’agognata distribuzione delle chiavi che consentirà ad altrettanti nuclei famigliari di varcare finalmente la soglia di casa. "Avevamo avuto un incontro con i vertici dilo scorso 26 giugno – spiega Mario Brambilla, consigliere delegato alle Politiche abitative – e ci era stato assicurato che avrebbe preso il via la consegna degli: lunedì ero sul posto ed è stata una soddisfazione vedere le prime famiglie prendere possesso deglidopo tanta