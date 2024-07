Casa di comunità chiusa Le minoranze all’attacco | | Vogliamo sapere la verità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024) "Sulla chiusura delladisi pretenda chiarezza. Ancora oggi non conosciamo i fatti. Né l’entità dei danni alla struttura". È approdata anche nell’aula del consiglio comunale la spinosa vicenda della chiusura improvvisa delladiall’ex Serbelloni, inagibile dal primo luglio, e serrata almeno per tutto il periodo estivo. A dare comunicazione del fatto del giorno, già largamente noto, la sindaca Ilaria Scaccabarozzi. "In questa fase così difficile – ha spiegato – sin dal primo momento abbiamo dato la disponibilità come Comune a fare tutto il possibile per limitare i disagi alla cittadinanza e all’utenza. In primis mettendo a disposizione gli spazi del centro intergenerazionale di via Oberdan. Siamo costantemente in contatto con la direzione ospedaliera, e a oggi in attesa di notizie sull’esito delle perizie strutturali sull’ospedale".