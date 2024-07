Brisighella in grande spolvero ai campionati italiani Kata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Grandi prestazioni per il Judoaidi Judo tenutisi al PalaPellicone al Lido di Ostia. I ravennati hanno vinto la medaglia d’oro con Mauro Collini e Tommaso Rondini nel Nage noA1, con Alex Cavina e Luca Cavina nel Nage no2 e con Nicola Bellosi nella categoria Nage NoJunior. Buone prove anche per Chiara Cavina e Nicole Savoia nel Ju no2, arrivate quinte. "Non possiamo che essere felice del risultato ottenuto frutto di un duro lavoro e di unimpegno degli atleti" ha dichiarato la società.