Ascoli rischio commissariamento Attesa la pronuncia del Tribunale

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il Picchio nelle prossime ore potrebbe tornare a focalizzarsi con una certa decisione sull’ormai nota questione della cessione societaria dall’attuale proprietario Massimo Pulcinelli ai nuovi potenziali acquirenti. Vicenda che si sta sviluppando dal recente maggio e che ad oggi, nonostante le interlocuzioni e gli svariati movimenti fatti registrare, non è ancora giunta ad una possibile definizione. E data la drammatica situazione economica in cui versa da tempo lo storico club di corso Vittorio non poteva essere altrimenti. Soprattutto per quanto riguarda la strategia pianificata dalla cordata guidata da Metalcoat insieme alle aziende locali, oltre che dall’ex patron Francesco Bellini il cui ritorno sarebbe molto gradito ad imprenditori e tifosi.