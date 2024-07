Al cinema estivo L’arte della gioia di Valeria Golino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Due serate dedicate al migliordi formazione, stasera e domani alle 21.30 al Superdi Modena (ingresso da Piazza Panini 100). Si parte stasera con ’- parte 2’ die Nicolangelo Gelormini, tratto dal romanzo postumo di Goliarda Sapienza, mini serie che racconta la vita di Modesta, nata in Sicilia il 1 gennaio del 1900 da una famiglia povera, e del suo percorso di emancipazione. Con Tecla Insolia eBruni Tedeschi. Il film aderisce aRevolution con biglietto unico a 3,50 euro. Domani invece, l’arena ospita uno dei film più acclamati e premiati, vincitore di un Oscar: ’The Holdover - lezioni di vita’ di Alexander Payne, erede de ’L’attimo fuggente’ con Paul Giamatti che torna a collaborare con il regista in un’opera di formazione che ridisegna le regole del rapporto professore - allievo e che ci ricorda il potere del viaggio come superamento dei pregiudizi.