Addio a Manlio Monfardini Una vita ricca d’impegno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il suo cuore si è fermato ieri mattina nella sua casa di Serravalle e con lui si è fermato un uomo che ha saputo dare tanto alla sua città, instancabile nelle iniziative e nel mantenere alto l’impegno in tutti i progetti in cui ha creduto. E’ vasto e profondo il lutto per la morte diche ci aveva abituato, negli ultimi anni, a seguirlo nella sua grande passione per i libri gialli con "Gli Amici del Giallo".era nato il 5 novembre del 1947 e professionalmente come infermiere, al Ceppo, un lavoro a cui si era dedicato con grande passione, senza accontentarsi del primo diploma per poi continuare a studiare fino a diventare lui stesso insegnante alla Scuola Infermieri di Pistoia. Era stato caposala, responsabile dell’ufficio infermieristico e poi docente al corso di Laurea di Infermieristica all’Uniser.