Viserbella chiude lo Store | La nostra ultima estate

(Di martedì 9 luglio 2024) "Per la mia attività sarà l’dei saluti e degli abbracci". Così annuncia sui social il titolare del ‘BM’, negozio di abbigliamento con cinque vetrine che si affacciano sul tratto più bello del lungomare di. Più di quarant’anni di storia e chiusura prevista in ottobre. "Ho iniziato da ragazzo, come fotografo, in via Giusti – racconta Sergio Zanzani – Nel 1982 un incendio distrusse il negozio e allora decisi di ricominciare da, scegliendo un locale poco distante da qui. Il trasloco nell’attuale sede risale al 1994". Erano gli anni in cui i fotografi svolgevano ancora un’attività indispensabile, offrendo lo sviluppo dei rullini e l’ormai scomparso servizio di ‘scattino’ in spiaggia o sulla passeggiata serale. A Viserba c’era Alvaro Angelini, aSergio della ‘BM foto’.