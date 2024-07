Villa Ghirlanda arena sprecata | Può tornare palco importante

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Dopo il successo del Cini’s got talent – vinto dal producer Pug Effe con i cantanti Sarha & Pandemonio in session live con il chitarrista Lollo – si riapre il dibattito sul futuro dell’estiva diSilva, che fino a settembre ospiterà il cinema all’aperto. A lanciare la provocazione è l’ex sindaco Daniela Gasparini. "Credo sia stato un errore rimuovere le sedute senza rimpiazzarle sia pure in numero inferiore. Un grandesenza sedute è un’opera a metà e ciò rende difficile un utilizzo di qualità dello spazio e una programmazione all’altezza di una città di 80mila abitanti". A partire dagli anni ’80 quella dentro il parco diè stata un’super attrezzata, diventata un punto di riferimento per tutta la provincia.