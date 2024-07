Valigette di soldi del Qatar a Netanyahu | nuovi documenti accusano il premier israeliano L’inchiesta di Giulia Bosetti per RaiNews

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Hamas non sarebbe quello che è senza idel. La petromonarchia non solo ospita a Doha i vertici politici dell’organizzazione islamista responsabile del massacro del 7 ottobre in Israele, ma almeno dal 2018 finanzia il governo di Hamas a Gaza con milioni di dollari. Ma se anche di Benjaminfosse legato aidel? È la domanda che aleggia sullo sfondo della crisi in Medio Oriente e che è stata sollevata chiaramente da una fuga diriservati delle autoritàine e della Giordania, su cui oggi sono emerse nuove informazioni. La giornalistaha indagato su questo scandalo con un’inchiesta video trasmessa da Spotlight di24, intervistando alti funzionari dell’intelligence israeliana e americana, esperti antiriclaggio europei e giordani, cercando di tirare il filo degli oscuri interessi politici che ha collegato Tel Aviv e Doha durante l’ascesa politica di, e oggi appare come una delle cause profonde del 7 ottobre e della devastante operazione militare di risposta israeliana, in corso da 9 mesi da nove mesi nella striscia con oltre 38 mila morti.