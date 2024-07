Una bellissima coppia | con chi hanno pizzicato Scamacca dopo la figuraccia con l' Italia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) La delusionel'eliminazione da Euro 2024 sembra essere già stata smaltita da gran parte degli azzurri. Complice l'estate entrata nel vivo, molti reduci dalla disfatta della Nazionale sono scappati all'estero, in vacanza. Come se non fosse successo niente, come se la sconfitta agli ottavi di finale contro la Svizzera fosse stato solo un brutto sogno. Sempre meno calciatori, sempre più divi o influencer. Trascinati dalle smanie social delle partner, lontanissimi dai vecchi fasti dei tempi di Baggio, Totti; Del Piero e via dicendo. Quello che doveva essere il nostro centravanti si è immediatamente trasferito nell'isola della movida in compagnia di una nuova fiamma. In Nazionale è riuscito a malapena a effettuare un tiro in porta, in amore invece non sbaglia un colpo.