Travolta sulle strisce attimi di paura Aumentano gli investimenti in centro

(Di martedì 9 luglio 2024) Stava attraversando lepedonali quando è stata investita da un’auto in transito. La donna, di 82 anni, è caduta rovinosamente a terra ed è stata trasportata al San Donato in codice rosso. Gli accertamenti effettuati dai medici parlano di traumi multipli. Ieri mattina erano da poco passate le 10, la donna stava camminando in via Trento e Trieste, quando all’intersezione con via Ippolita degli Azzi, arrivata all’altezza dellepedonali, ha attraversato la strada. In quel momento stava transitando un’auto, con alla guida un 40enne, che non avrebbe visto l’anziana attraversare. Fortunatamente a colpirla è stato "solo" lo specchietto. L’impatto, sebbene non sia stato frontale, è stato però particolarmente violento, e ha causato gravi ferite all’anziana signora.