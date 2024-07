Trattore ribaltato sulla strada Un 31enne portato all’ospedale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Momenti di paura ieri mattina a Villalunga per unche si èsu un fianco all’interno della rotonda dellaprovinciale 51 in via Volta. Il mezzo, condotto da un giovane di 31 anni, procedeva sull’arteria con direzione verso Rubiera all’intersezione con via Canale. L’incidente è avvenuto verso le 8.30. Ilguidava uncon voltafieno: per cause in corso d’accertamento si ènella rotatoria. È stata dunque attivata la centrale del 118 che ha prontamente coordinato l’emergenza e inviato un’ambulanza per l’assistenza al ragazzo coinvolto. L’uomo, dopo le prime terapie ricevute sul posto, è stato successivamente trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Magati di Scandiano dove è stato quindi sottoposto ai controlli e alle cure del caso da parte dei medici del nosocomio scandianese.