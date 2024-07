Traffico Roma del 09-07-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 9 luglio 2024) LuceverdeBen ritrovati dalla redazione attenzione per un incidente sul tratto Urbano della A24L’Aquila abbiamo code tra via Fiorentini e la tangenziale est lungo il raccordo anulare ancora incolonnamenti sulla carreggiata interna tra le uscite Casilina Appia in tangenziale est e ricordiamo che per lavori sulla sopraelevata all’uscita di via Casilina in direzione del Pigneto l’ingresso in tangenziale da via Prenestina restano chiusi ancora intenso ilsu via Cassia code a tratti sia in entrata sia in uscita datra lo zata e Tomba di Nerone verso il centro rallentamenti su via Salaria per lavori in corso all’altezza di via Panama la polizia locale Ci conferma a Monteverde la chiusura temporanea di via Antonio bennicelli in prossimità di via Luigi arati per un incidente abbiamo code su via Porta sei in prossimità di via del Trullo per dettagli su queste altre notizie consultate il sito