Taremi è a Milano | Inter fissa un appuntamento! Data e dettagli

(Di martedì 9 luglio 2024)è arrivato anella giornata odierna. L’attaccante iraniano, per il quale manca solo la firma e ovviamente l’annuncio ufficiale, sosterrà una nuova parte di visite mediche nei prossimi giorni. Di seguito la, svelata da Matteo Barzaghi ATTACCANTE IN PIÙ – Mehdiè arrivato adove è pronto a dare inizio alla sua nuova avventura all’. L’attaccante iraniano, in arrivo a parametro zero dal Porto, andrà a rimpolpare l’attacco di Simone Inzaghi che ha perso Alexis Sanchez mentre Marko Arnautovic dovrebbe rimanere. Intoccabili ovviamente gli altri due, ovvero capitan Lautaro Martinez, che dopo la Copa America firmerà il nuovo contratto e Marcus Thuram, che stasera proverà a centrare un’altra prestigiosa finale con la Francia.