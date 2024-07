Sport in tv oggi martedì 9 luglio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) Sarà una giornata ricca di, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in: inil tennis con Wimbledon, il ciclismo con il Tour de France, il ciclismo femminile con il Giro d’Italia Women, e molto altro. A Wimbledon, in casa Italia, per i quarti di finale di singolare giocheranno Jannik Sinner e Jasmine Paolini. In doppio misto, invece, prosegue il primo turno per la coppia composta da Sara Errani ed Andrea Vavassori, chiamata poi, in caso di vittoria, a giocare anche il match degli ottavi di finale. Per il World Athletics Continental Tour di livello Gold di atletica leggera, al Gyulai István Memorial – Hungarian Athletics Grand Prix, inal Bregyó Athletic Center di Székesfehérvár, in Ungheria, saranno in gara cinque italiani.