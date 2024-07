Sanremo sovrapposto a Coppa Italia patron Ariston | Slittamento? Per noi nessun problema

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 9 luglio 2024) (Adnkronos) – Far slittare il festival di2025 di una settimana? “Da parte nostra non c’è alcun”. Lo afferma all’Adnkronos il proprietario dell’, Walter Vacchino, spiegando di aver appreso la notizia dai media e che al momento non ci sono stati contatti ufficiali con la Rai. Le date della nuova edizione del festival di– dal 4 all’8 febbraio – erano state spoilerate proprio da Vacchino lo scorso 23 giugno. Tuttavia, queste date potrebbero subire una modifica a causa di una sovrapposizione con i quarti di finale della, che saranno trasmessi su Mediaset nella stessa settimana, dal 4 al 6 febbraio 2025. Il primo a sollevare la questione è stato Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, che ha criticato la sovrapposizione con un post su Facebook sabato scorso.