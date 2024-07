Perché Lino Banfi si chiama così?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 9 luglio 2024) All’anagrafesiPasquale Zagaria. Questo vuol dire che, all’inizio della sua carriera, ha deciso di utilizzare uno pseudonimo. Una consuetudine del tutto normale per il mondo dello spettacolo e, soprattutto, per gli anni in cui l’attore ha iniziato a muovere i primi passi. La “nascita” di, però, ha dei natali importanti visto che a benedirla è stata niente meno che Totò. Durante un loro incontro, infatti, è proprio il principe De Curtis a rivelare un piccolo ma fondamentale segreto al giovane Pasquale: un nome breve è essenziale per farsi ricordare dal pubblico, portando anche fortuna. Questione del tutto diversa, invece. Per i cognomi. Questi, infatti, non debbono mai essere accorciati se non si vuole incorrere nella mala sorte.