Perché l’inno spagnolo non ha il testo?

(Di martedì 9 luglio 2024) Come avete notato agli Europei di Calcio in corso in Germania, i giocatori della nazionale spagnola non cantano. Non è una questione irrispettosa. Semplicemente,non ha un. E questonegli anni è stato difficile trovare delle parole che potessero rappresentare tutte e tutti. Nei secoli, infatti, i sovrani spagnoli, e soprattutto il dittatore Francisco Franco, hanno provato a dare la loro impronta al. Lasciarlo senza parole, in particolare dopo il regime del Caudillo, voleva essere un invito superare le sanguinose divisioni che avevano segnato la società civile. E lasciare che solo la musica rappresentasse l’unità del popolo. La Nazionale della Spagna prima del match contro la Croazia a Euro 2024 (fonte Instagram RFEF)Le prime tracce della Marcha Real, nota anche come nota anche come Marcha de Granaderos o Marcha Granadera, ènazionale della Spagna, si hanno a partire dal 1761, anche se l’identità dell’autore non è certa.