Perché il Palermo ha presentato la nuova maglia al Rockfeller Center di New York

(Di martedì 9 luglio 2024) L'appuntamento era fissato niente meno che al 1230 di Avenue of the Americas o, se preferite, all'interno del, nel cuore di Manhattan. Un evento speciale per il lancio delladelper la stagione 2024/25, quella nella quale i rosanero sperano di tornare finalmente in Serie A dopo un'assenza che dura ormai da sette anni. Rosa classico, dettagli in nero2024/25 Courtesy of PUMA Press OfficeCome da tradizione, il nuovo kit Home firmato PUMA celebra il rosa, l’identità classica ed eterna del, che da sempre rende unico e inconfondibile il Club a livello italiano e internazionale. Il design dellacombina la modernità di un innovativo pattern geometrico, sui fianchi e sulle maniche, con riferimenti storici alladella stagione 1974/1975 indossata proprio cinquant’anni fa nella storica finale di Coppa Italia contro il Bologna, così come l’elegante collo a V e i bordi neri sulle maniche.