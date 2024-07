Paolini-Navarro Wimbledon 2024 | ultime e diretta televisiva

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 luglio 2024) Un pass importante da staccare in questi ottavi di finale di. Un grande obiettivo, quindi, per Jasmineche sta vivendo un periodo di enorme crescita (in singolo e nel doppio) all’interno del roster femminile del tennis. Contro la nostra si parerà, questa volta, Emma: ecco tutto quello che c’è da sapere sucon lee dove sarà possibile assistere in televisione all’incontro tennistico. Le dichiarazioni di Jasminedopo la vittoria contro Keys (Credit foto – Eurosport.com)“Sono dispiaciutissima, vincere così è brutto – queste le parole di Jasmineche ha raccontato dell’epilogo del suo ultimo incontro ache ha visto la toscana passare il turno dopo un infortunio della sua rivale in campo –.