Ottimizzare il benessere degli anziani a casa | strategie e suggerimenti

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 9 luglio 2024) Con l’invecchiare della popolazione, la cura e l’adattamento delle case per glistanno diventando sempre più cruciali. Creare un ambiente sicuro, confortevole e adatto alle esigenzenon solo migliora la loro qualità della vita, ma contribuisce anche a preservare la loro autonomia e indipendenza. La sicurezza è una priorità assoluta quando si tratta di adattare unaper gli. Rimuovere eventuali ostacoli o pericoli di inciampo, come tappeti scivolosi o cavi elettrici sparsi, è fondamentale. Installare maniglie di sicurezza nei bagni e lungo i corridoi può aiutare glia mantenere l’equilibrio e prevenire le cadute. Ma non solo. Fonti come la luce naturale grazie alle finestre, sono un beneficio immenso per loro, tuttavia avere delle tapparelle automatiche per regolarle senza sforzi è fondamentale, per questo figure professionali come un tapparellista a Milano, o in qualunque altra città, sono sempre più chiamati a intervenire nelle abitazioni