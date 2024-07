Olimpia colpo da novanta | arriva Simone Conti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) BASKET B Primo grande mattone nella nuova casa dell’Basket Castel San Pietro Terme, recentemente riappropriatasi della storica nomenclatura del club (quella della fondazione nel luglio del 2005) dopo la trasformazione a fine giugno a Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata: in viale Terme ildaper la prossima stagione di B Interregionale è infatti il play bolognese. Nato a Bologna il 23 ottobre 2000,è il fratello minore di Alberto (reduce dall’annata in A2 con la canotta della Fortitudo, culminata con la finale promozione persa contro Trapani) e figlio di coach Augusto (reduce dalla rocambolesca salvezza in serie B coi New Flying Balls) ealla corte del presidente Massimo Ramini dopo diverse stagioni senior sempre in crescita: l’ultima delle quali con gli Angels Santarcangelo in serie C (21,5 punti di media e un season high di 33 punti).