Missili russi su ospedale pediatrico a Kiev Ue | Crimini di guerra

(Di martedì 9 luglio 2024) Ieri l’Ucraina è stata colpita dall’attacco russo più sanguinoso degli ultimi mesi: almeno 37 i morti e 170 i feriti, con vittime anche in due importanti ospedali della capitale. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha promesso ritorsioni contro laa. “Per qualche ragione, abbiamo sempre pensato che Okhmatdyt fosse protetto, eravamo sicuri al 100% che non avrebbero mai colpito qui“. Le parole di infermieri, medici e madri raccontano di shock, paura, sgomento e dolore per l’ennesimo attacco Perché a, laa è tornata a colpire al cuore più fragile della popolazione: i suoi bambini malati, ricoverati dell’Okhmatdyt sventrato nell’ultimo raid sulla città dove sono stati presi di mira anche il reparto maternità di un altro centro sanitario, edifici residenziali e uffici.