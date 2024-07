Meloni punta a nomina italiano come Rappresentante Nato per Sud

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 luglio 2024) Washington, 9 lug. (askanews) – Avere unspeciale del segretario generaleper il Sud. E’ questo uno degli obiettivi che Giorgiavuol raggiungere al vertice di Washington. La premier, secondo quanto si apprende, è fiduciosa di poterlo ottenere, battendo la concorrenza di Spagna e Francia. Del resto l’attenzione al Sud globale, in particolare all’Africa, è da tempo uno dei cavalli di battaglia del governo, ribadito anche ieri nella serata americana. L’introduzione della figura del, cosìgli accordi con alcuni partner, sono “la dimostrazione dil’Alleanza sappia immaginare il suo ruolo in un sistema complesso”, ha dettoparlando con i cronisti al suo arrivo in hotel nella capitale Usa.