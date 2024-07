Lisei | Servono consensi fuori dal centrodestra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Marco, senatore di Fratelli d’Italia, non si scompone. Sotto il sole di piazza Galvani, a margine del lancio della candidatura di Elena Ugolini alle Regionali con il suo progetto civico, a chi gli chiede se ilsia pronto a sostenere l’ex sottosegretaria risponde con ironia: "Per ora è ‘fantapolitica’". Il nome però c’è ed è un nome che – come anticipato dal Carlino – solletica non poco le idee verso una possibile alleanza, in casa. Anche lo stesso senatore meloniano, mettendo da parte le battute, mette sul tavolo le varie possibilità: "La soluzione civica è un’ipotesi, ma la scelta la fanno le federazioni nazionali, su proposta di quelle locali – puntualizza –. Il nome del candidato civico deve essere un nome che abbia la capacità di attirareanche al didel, che sia affermato, conosciuto e stimato: ilfarà una sintesi".