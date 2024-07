L’incubo del ’binge drinking’ Abbuffate alcoliche senza freni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) L’uso e, spesso l’abuso, di alcool fa ormai parte delle abitudini comportamentali anche dei più giovani. "La motivazione principale che spinge i ragazzi a bere - spiega Simone Feder, psicologo della Casa del Giovane di Pavia - è il bisogno di staccare la spina. Si rifugiano nell’alcool per spegnere il loro stato emozionale, per non sentire quel dolore che provano dentro e che non sanno gestire. È un uso quasi lenitivo". Può darci qualche dato? "Con il Centro di studi sull’infanzia e l’adolescenza Semi di Melo che gestisco, facciamo continuamente indagini nelle scuole. Da una ricerca su un campione di oltre 20.000 studenti delle scuole superiori con un’età media di circa 16 anni sono emersi dati preoccupanti. Oltre il 36% dei ragazzi ha dichiarato di spendere i suoi soldi in alcool.