L’ex numero uno della Sangiovannese Timperanza al Terranuova Traiana

(Di martedì 9 luglio 2024) Arezzo, 09 luglio 2024 – Continua la campagna acquisti di. La società biancorossa ha comunicato di aver perfezionato l'accordo per l'acquisizione del titolo temporaneo di Francesco. Classe 2001, portierescuola fiorentina,è nato e cresciuto calcisticamente nei giovani dell'FC Scandicci fino a debuttare a 17 anni in prima squadra: resterà con i blues per 5 stagioni, per poi approdare in quella appena trascorsa con la. In totale nelle 6 stagioni di Serie D: 131 presenze, 168 gol subiti, 38 clean sheet.(184 cm di altezza) muove i suoi primi passi da baby calciatore nel Florence Sporting Club di Mantignano, per poi avvicinarsi alla Fiorentina. Arriva quindi a Scandicci dove fa tutta la trafila dei giovani fino al debutto in prima squadra.