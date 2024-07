L’Aquagranda ospita il ritiro del Palermo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Il paese si sta colorando di rosanero. È iniziato infatti domenica, con il primo allenamento in quota, ilprecampionato del nuovo ed ambiziosoallenato da Davide Dionisi che rimarrà nel Piccolo Tibet valtellinese fino al 20 luglio per preparare al meglio la stagione. E i primi tifosi sono già arrivati nella perla dell’Alta Valtellina. E anche Livigno, con lo splendido campo da gioco di Aquagranda che lo scorso anno hato la Sampdoria di Pirlo, ha deciso di puntare anche sul calcio professionistico per veicolare al meglio l’immagine di una località con grandissima vocazione sportiva, a 360° e per tutte le stagioni. Livigno, infatti, organizza ritiri e camp di diverse discipline sportive, da quelle invernali, sci e snowboard, a quelle estive, dal ciclismo, al volley, al basket, al nuoto e quindi anche al calcio.