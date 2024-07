Il ritorno dell’assessora | Il mio obiettivo? La copertura totale dei servizi nelle scuole

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) di Andrea Alessandrni Elena Baredi (approdata al Pd proveniente da Articolo 1 e da lustri di militanza a sinistra dei dem), è tornata a fare l’assessora alla scuola e aieducativi come nella giunta Lucchi 1 (2009-2014) quando all’uscita di scena di Daniele Gualdi a metà mandato prese in carico anche la cultura. Si è dimessa già in campagna elettorale dalla presidenza di Asp (Associazionealla persona) ed è insegnante in aspettativa. Assessora Baredi, alle comunali è stata la più votata sfiorando le mille preferenze. Le Cucine popolari di cui lei è stata soggetto promotore e propulsore hanno fatto da traino per la valanga di consensi alle urne? "Le preferenze sono state moltissime e mi hanno fatto gran piacere. Non mi aspettavo questo risultato personale e il dato che più mi ha fatto piacere è che queste preferenze siano distribuite in modo omogeneo in tutta la città.