Il mistero della morte di Alex Marangon vicino alla soluzione Trovati gli sciamani scomparsi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Treviso, 9 luglio 2024 – Il giallo di Vidor potrebbe essere a un passo d. Tutti i partecipanti alle festaca sono stati ascoltati dagli inquirenti e, dalle testimonianze raccolte, sono emersi “elementi utili alle indagini” sulladi. Ormai il quadrosituazione è chiaro, come riferiscono fonti investigative. Quel che non è ancora chiaro è se sul registro degli indagati siano stati iscritti dei nomi, al momento il fascicoloprocura di Treviso è legato all’ipotesi di omicidio volontario. Smentita l’esistenza di un video di un presunto inseguimento del ragazzo da parte di altri giovani.gliIl misterioso video Il racconto dell’amicogliSono stati individuati anche i duesudamericani che quella notte avrebbero seguito il 25enne veneziano nel momento in cui si sarebbe allontanato dabbazia sconsacrata, forse nel tentativo di arginare una crisi dovuta all’assunzione di ayahuasca, una droga allucinogena usata spesso nei riti.