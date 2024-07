Il collezionista uno dei migliori gialli di fine secolo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) ILRete 4 ore 21.20. Con Morgan Freeman, Ashley Judd e Cary Elwes. Regia di Gary Fleder. Produzione USA 1997. Durata: 1 ora e 55 minuti LA TRAMA E' il primo film con protagonista lo psicologo criminale Alex Cross (Morgan Freeman, quando cambiarono interprete il risultato fu disastroso). Cross è sulla pista di un maniaco che rapisce donne giovani, belle e di testa forte (una di queste è sua nipote). Cross viene in contatto con una vittima (la nona) che è riuscita a scampare. Allariesce a individuare il covo dello psicopatico (che poi si rivelano essere due). Non uccideva, le teneva segregate come "pezzi" della sua collezione di belle: PERCHE' VEDERLO Perché è uno deidi, diretto da quel Gary Fleder che nel poliziesco si muove sempre alla grande ("La giuria" " Cosa fare a Denver quando sei morto").