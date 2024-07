Highlights e gol Spagna-Francia 2-1 | semifinale Euro 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Ilcon glie i gol di2-1,di. Partita che si accende nei primissimi minuti a Monaco di Baviera: la sblocca Kolo Muani su assist di Mbappé, ma poi ecco le Furie Rosse che si scatenano. Prima la pareggia uno straordinario mancino all'incrocio di Yamal, poi il vantaggio firmato da Olmo con Koundé che non riesce a deviare la palla fuori dallo specchio. Nella ripresa pochissime occasioni e così i giovani iberici eliminano i transalpini con merito e volano in finale. Di seguito ecco le immagini salienti. LE PAGELLE GLIDI2-1